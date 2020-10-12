Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı - Son Dakika

Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı

12.10.2020 15:48

Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı Çocuklar okullarına kavuşurken, eğitim uçan balonlar sonrası başladı Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te coşkuyla başladı Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim gören...

Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı

Çocuklar okullarına kavuşurken, eğitim uçan balonlar sonrası başladı

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te coşkuyla başladı

BİLECİK - Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim gören ilkokul, 8., ve 12'inci sınıf öğrencileri ile özel gereksinimli çocuklar yurt genelinde olduğu gibi Bilecik'te de okullarında yeniden eğitime başladı. Kentteki okullarda eğitim okul bahçesinde balonların uçurulması ile başladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte Malhun Hatun İlkokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Hüseyin İşgören öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Vali Bilal Şentürk, öğrencilerin "Malhun Hatun İlkokulu Marşı"nı okumasının ardından eğitimin başlaması nedeniyle balon uçurdular.

Sınıfları ziyaret eden Vali Şentürk, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Ardından bir konuşma yapan Vali Şentürk, "Okulu bizde, öğrencilerimizde özlemişti. Pandemi nedeniyle bir süre sıralarınızda arkadaşlarınız yerine çantalarınızla arkadaşlık yapacaksınız. Tedbirli olacağız, kendimizi, çevremizi ve ailemizi de koruyacağız. Dersimize çalışacağız. Hareket edeceğiz ama birbirimizle temas etmeden. Okulda hayat varmış. Tabi bu yeni süreçte virüs nedeniyle tedbirli olmamız gerekiyor. Bir kişi tedbir almazsa o diğerlerine zarar verebiliyor. Bu virüsü okulumuzdan içeriye sokmayacak şekilde bütün arkadaşlarımızla bilinçli hareket edeceğiz. Ailelerimizin de yine bilinçli olmasını sağlayacağız. Tekrar daha uzun süre okulda kalabilmemiz için bu tedbirlerin etkili olması lazım, alınan kararlara tedbirlere beraber uymalıyız" diye konuştu.

"Eğitim öğretimde hepimiz başarılı olmalıyız"

Çocuklara kitap okumaları ve okulda öğrendiklerini ailelerine anlatmalarını isteyen Vali Şentürk, "Okulda öğrendiklerimizi annenize, babanıza veya kim varsa aile büyüklerinden birine anlatabilirseniz çok güzel olur. Eğitim öğretimde hepimiz başarılı olmalıyız. Hep beraber başarılı olalım yine hep beraber virüse karşı önlem alalım, hep beraber virüse karşı çevremizi koruyalım. 3 hususumuz var, temizliğe özen gösteriyoruz, belli bir aralıklarda mesafe koyuyoruz ve maskemizi de çıkartmıyoruz" dedi.

Vali Bilal Şentürk'ün, öğrencilere 'okulda neye dikkat etmelisiniz?' sorusuna, çocukların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız cevabı karşısında, "Çocuklarımız, bu işi biliyor" diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı
Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı
Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı
Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı

Balon kazası, Koronavirüs, Türkiye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te eğitim balonların uçurulması ile başladı - Son Dakika

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