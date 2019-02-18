Bilecik'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.



Bilecik Öğretmen Evi'nde, Şentürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Bilecik'in eğitim durumu, öğretmen ve öğrencisi sayısı ile taşımalı eğitim konusunda sunum yapıldı.





Eğitim konusunda bir seferberlik başlattıklarını belirten Şentürk, insanı verimli kılan en önemli unsurun iş heyecanı olduğunu söyledi.



Şentürk, kenara bırakılacak tek bir bireyin olmadığını, bunun için her bir öğretmenin de moral ve motivasyonunun yükseltilmesi gerektiğini, il ve ilçelerde pilot okullar seçerek eğitime farklı bir vizyon kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

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