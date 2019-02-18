Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Bilecik'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı

5 dakika önce

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Öğretmen Evi'nde, Şentürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Bilecik'in eğitim durumu, öğretmen ve öğrencisi sayısı ile taşımalı eğitim konusunda sunum yapıldı.


Eğitim konusunda bir seferberlik başlattıklarını belirten Şentürk, insanı verimli kılan en önemli unsurun iş heyecanı olduğunu söyledi.

Şentürk, kenara bırakılacak tek bir bireyin olmadığını, bunun için her bir öğretmenin de moral ve motivasyonunun yükseltilmesi gerektiğini, il ve ilçelerde pilot okullar seçerek eğitime farklı bir vizyon kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA

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