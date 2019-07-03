Bilecik'te "eğitim değerlendirme toplantısı"

Vali Bilal Şentürk başkanlığında Bozüyük ilçesinde Bilecik ve ilçelerini kapsayan "eğitim değerlendirme toplantısı" yapıldı.

Vali Bilal Şentürk başkanlığında Bozüyük ilçesinde Bilecik ve ilçelerini kapsayan "eğitim değerlendirme toplantısı" yapıldı.



Şentürk, Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, eğitimin temel unsurunun öğretmenler olduğunu söyledi.

Eğitimi daha ileri taşımak için hazırladıkları eylem planını, müfredat çerçevesinde yeni bir bakış açısıyla organize ederek hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Eğitim sürecine velilerimizi de katmalıyız. Aile ortamında ve bir sorumluluk anlayışı içinde Bilecik'te eğitimi şahlandıracağız. Elimizin değdiği çocuklar daha merhametli olacak, ailesine karşı daha saygılı olacak, daha sorumluluk sahibi olacak ve kendisini ifade etme kabiliyeti daha yüksek olacak. Önümüzdeki yıl itibarıyla her yönüyle bu farkındalığı ve bu heyecanı velilerimize verebilelim, bir değişim ve dönüşümle en iyiye yaklaşma mücadelesi içinde olduğumuzu hissettirelim."

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de eğitimde mevcut durumdan daha da ileriye, yeni adımlar atacaklarına inandıklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yapılan faaliyetler hakkında sunumlarıyla toplantı sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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