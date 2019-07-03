Bilecik'te eğitim şahlanacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında kaymakamlar, il milli eğitim müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında kaymakamlar, il milli eğitim müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.



Vali Şentürk Kaymakamlık Toplantı Salonunda çalışmaların fotoğrafını çekmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, her alanda olduğu gibi eğitimde de mutlaka ve mutlaka iddialı olmaları gerektiğini ifade etti. Yaptığı işi en iyi yapan, yaptığı işi önemseyen, ona değer veren bireyler yetiştirmek istediklerinin altını çizen Vali Şentürk, "Bu felsefeyi çocuklarımıza vermeliyiz. Hepimiz işimizi gönüllü olarak yapıyoruz. Eğitimin temel unsuru öğretmendir. Öğrenme ihtiyacı olan herkes sizin öğrencinizdir. Eğitimi daha ileriye taşımak adına hazırladığımız eylem planını, müfredat çerçevesinde yeni bir bakış açısıyla organize ederek hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Eğitimde olsun, hayatta olsun çocuklarımıza ve gençlerimize sorumluluk duygusunu vermeliyiz. Eğitimde öyle dokunuşlar yapmalıyız ki sorumluluk duygusunu verip, hayata hazırlamalıyız. Eğitim sürecine velilerimizi de katmalıyız. Aile ortamında ve bir sorumluluk anlayışı içerisinde Bilecik'te eğitimi şahlandıracağız. Elimizin değdiği çocuklar, daha merhametli olacak, ailesine karşı daha saygılı olacak, daha sorumluluk sahibi olacak ve kendisini ifade etme kabiliyeti daha yüksek olacak. Önümüzdeki yıl itibariyle her yönüyle bu farkındalığı ve bu heyecanı velilerimize verebilelim. Bir değişim ve dönüşümle en iyiye yaklaşma mücadelesi içerisinde olduğumuzu hissettirelim. Bu çocuklar bizim" ifadelerine yer verdi.



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise, 2018-2019 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesinin yanında hem 2019-2020 eğitim öğretim yılı planlamasının yapılması, hem de uygulamaya konulan projelerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlediklerini ifade ederek eğitimde mevcut durumdan daha da ileriye yeni adımlar atacaklarına inandıklarını söyledi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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