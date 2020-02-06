Bilecik'te "Eğitim ve Şiir Konferansı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Eğitim ve Şiir Konferansı' - Son Dakika

Bilecik'te "Eğitim ve Şiir Konferansı"

6 saat önce

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Eğitim ve Şiir" konulu konferans düzenlendi.

Bilecik'te

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Eğitim ve Şiir" konulu konferans düzenlendi.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesindeki etkinlikte, eğitimci, şair ve yazar Hanifi Kara öğrencilerle bir araya geldi.

Kara, öğretmenlik deneyimlerinden örnekler vererek şiirin eğitim alanındaki yerini ve gençlerin şiir türüne daha ilgili olmalarının önemine değindi.

Programa katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, öğrencilerin kendilerini geliştirebilme adına farklı eğitim programları uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Okullarda çalışma yaptıklarını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Kişisel gelişimi sağlayacak farklı etkinlikler oluşturuyoruz. Bu amaçla 'İletişim ve dil kullanım becerisinin geliştirilmesi', "Değerler eğitimi', 'Sorumluluk duygusunun geliştirilmesi', 'Akademik başarının artırılması' ve 'Bağımlılıkla mücadele' gibi 5 temel başlık oluşturduk. Sizleri seviyoruz, sizlerde kendinizi sevin. Kendisini sevmeyenin, kendisiyle barışık olmayanın topluma faydası olma şansı olmaz. Kendinize değer verin ve kendinizi değerli kılacak işlerle uğraşın. Kendi değerinizi artıracak işler yaparsanız otomatikman değerli olursunuz. Kendinizle barışık olursunuz, hayatta da ve mesleğinizde de her daim başarılı olursunuz."

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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