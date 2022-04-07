Bilecik'te "Eğitimde İşbirliği" protokolü imzaladı - Son Dakika

Bilecik Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde İşbirliği" protokolü imzalandı.

Hayme Ana Kız Meslek Lisesinde düzenlenen "Eğitimde İşbirliği" protokolü imza töreninde konuşan İl Müftüsü Ali Erhun, protokolle kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi.

İşbirliği çerçevesinde, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere mili, manevi, ahlaki ve insani değerlerin benimsetilmesini amaçladıklarını kaydeden Erhun, "Diyanet İşleri Başkanlığımız yasal görevi olarak toplumumuzun bütün kesimlerine din hizmeti sunmakla mükellef bir kurumdur. 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarından 70 yaşına kadar dinimizi en doğru şekilde öğretmek için gayret etmekteyiz. Aynı şekilde okullarımız ve gençlerimiz ilgi alanımız içerisinde bulunmaktadır. Okullarımızdaki çocuklarımıza değerler eğitimi ve doğru dini bilgiyi vermeyi amaçlayan bir protokolü imzalıyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Müftü Erhun, okullarda boş geçen din ve mesleki derslerinin önüne geçilmesi için müftülük olarak personel desteği verebileceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Din ve mesleki derslerin boş kalmasının önüne geçmek amacıyla müftülük personelinin içerisinde yeterli eğitime sahip ilahiyat mezunu personelimiz var. İhtiyaç duyulması halinde bu personelin görevlendirilerek din eğitiminin aksamasının önüne geçebiliriz. Bu protokol aynı zamanda müftülüğümüzün okullarda eğitim gören gençlerimize ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Eğitim ve kültür faaliyetlerinde gençlerimizle hemhal olma noktasında iyi bir etkileşim sağlayacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve İl Müftüsü Ali Erhun tarafından protokol imzalandı.