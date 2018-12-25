Bilecik'te Eğitime Kar Engeli
37 dakika önce
Bilecik'te kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Bilecik
'te kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri
ve Bozüyük
ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt
, Osmaneli
, Gölpazarı
, Yenipazar
ve İnhisar
ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:06 Kaynak: AA
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