Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Eğitime Kar Engeli

Bilecik'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:17 Kaynak: AA

Pazaryeri, Bilecik, Güncel
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