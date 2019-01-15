Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Eğitime Kar Engeli

Bilecik'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bilecik'te merkez, Bozüyük, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bilecik'te merkez, Bozüyük, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitimin yapılmayacağı aktarılan açıklamada, il merkezi ve söz konusu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:58 Kaynak: AA

Söğüt, Yenipazar, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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