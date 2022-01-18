Kırşehir'de eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi - Son Dakika

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün ilimiz genelindeki okullarımızda öğleden sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelliler de bu kapsamda idari izinli sayılacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kırşehir merkez ve ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sıcaklığın 1 dereceye düştüğü kentte yoğun kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara-Kayseri kara yolu ile bağlantılı yollarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yolda kalan araçlara trafik ekipleri yardımcı oldu.

Karayolları Kırşehir 61. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, il, ilçe ve köy yollarında kar küreme tuzlama çalışması başlattı.