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Bilecik'te ehliyeti olmayan genç polisten kaçtı

6 saat önce

Bilecik'te ehliyeti olmayan genç polisten kaçtıBilecik'te, polisin 'dur' ihtarına uymayan İbrahim B., otomobiliyle kaçtı.

Bilecik'te ehliyeti olmayan genç polisten kaçtı

Bilecik'te, polisin 'dur' ihtarına uymayan İbrahim B., otomobiliyle kaçtı. Otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında polis aracına çarpıp dururken, gözaltına alınan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı ortaya çıktı.

Bilecik Otobüs Terminali yakınında uygulama noktası kuran polis ekipleri, 26 B 0298 plakalı otomobiliyle Bozüyük'e giden İbrahim B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü İbrahim B., yoluna devam etti. Bunun üzerine başlanan kovalamaca sırasında otomobil, bir polis aracına çarpıp, durdu. Sürücü İbrahim B. ile beraberinde bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı ortaya çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 arkadaş, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis aracının sol ön tarafında, otomobilin ise sağ arka kapısında hasar meydana geldi.

Bilecik'te ehliyeti olmayan genç polisten kaçtı

Bilecik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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