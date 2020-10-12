Bilecik'te ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika

Bilecik'te trafik kurallarına uymaması sonrası takibe alınan ve plakasını okunmayacak şekilde kapatan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 3 bin 266 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletliyi belirleyen ekipler, sürücüyü Hürriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda buldu.

Motosikletin plakasının okunmayacak şekilde kapalı olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye "Kırmızı ışık kurallarına uymamak", "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapma", "Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak" maddelerinden toplam 3 bin 266 lira para cezası kesti.