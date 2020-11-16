Bilecik'te Ekim ayında 292 konut satıldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında, 2019 Ekim ayına göre yüzde 21,9 oranında azalarak 292 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2020 Ekim ayında satılan 292 adet konut satışının 125 adedi ilk defa (ilk el satış), 167 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 292 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre azalarak, 91 adet olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında 119 bin 574 konut satıldı. - BİLECİK