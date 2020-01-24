Bilecik'te ekipler kar mağduriyeti yaşanmaması için gece boyunca teyakkuzda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te ekipler kar mağduriyeti yaşanmaması için gece boyunca teyakkuzda kaldı - Son Dakika

Bilecik'te ekipler kar mağduriyeti yaşanmaması için gece boyunca teyakkuzda kaldı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Bilecik'te ekipler kar mağduriyeti yaşanmaması için gece boyunca teyakkuzda kaldı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.


Kışa hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren ekipler, şehrin birçok ana ve ara arterdeki yollarda kumlama ve tuzlama yaptı.Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Kültür ve Kongre Merkezi önünde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.Özellikle dar ve eğimli sokaklardaki çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin çalışması ile vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşması engellendi. Ekipler çalışması kapsamında ayrıca Cuma günleri Şehir Müzesi altındaki sokakta kurulan pazar alanında da kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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