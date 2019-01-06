Bilecik'te Ekiplerin Kar Mesaisi

Bilecik
'in Yenipazar
ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında bağlantı yollarının kapanmaması adına ekipler yoğun mesai harcıyor.
Dün gece etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Yenipazar- Eskişehir
bağlantı yolu, Yenipazar Belediyesince kurulan karla mücadele ekipleri tarafından yeninden ulaşıma açıldı. Hafta sonu olmasına rağmen ekipler büyük bir özveri ile çalışırken Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden
'de ekipleri yalnız bırakmadı. Güzergah üzerinde seyahat eden sürücüleri uyaran Başkan Özden, "Araç
sürücülerinin dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmamaları ricasında bulunduk. Karla mücadele çalışmalarımız, Selim
, Olucak, Gökçeözü, Kükürt, Yukarı Boğaz ve Aşağı Boğaz köylerindeki güzergahlarında devam etmektedir. Bu güzergah kar yağdıkça kapanıyor ama ekiplerimiz sabaha kadar nöbet tutarak bu yolun kapanması için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi. - BİLECİK