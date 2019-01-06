Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Ekiplerin Kar Mesaisi

Bilecik'te Ekiplerin Kar Mesaisi

1 saat önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında bağlantı yollarının kapanmaması adına ekipler yoğun mesai harcıyor.

Bilecik'te Ekiplerin Kar Mesaisi, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında bağlantı yollarının kapanmaması adına ekipler yoğun mesai harcıyor.

Dün gece etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Yenipazar- Eskişehir bağlantı yolu, Yenipazar Belediyesince kurulan karla mücadele ekipleri tarafından yeninden ulaşıma açıldı. Hafta sonu olmasına rağmen ekipler büyük bir özveri ile çalışırken Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'de ekipleri yalnız bırakmadı. Güzergah üzerinde seyahat eden sürücüleri uyaran Başkan Özden, "Araç sürücülerinin dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmamaları ricasında bulunduk. Karla mücadele çalışmalarımız, Selim, Olucak, Gökçeözü, Kükürt, Yukarı Boğaz ve Aşağı Boğaz köylerindeki güzergahlarında devam etmektedir. Bu güzergah kar yağdıkça kapanıyor ama ekiplerimiz sabaha kadar nöbet tutarak bu yolun kapanması için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:05 Kaynak: İHA

İlhan Özden, Yenipazar, Bilecik, Kar, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:38:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Ekiplerin Kar Mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]