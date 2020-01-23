Bilecik'te el çantasında uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te el çantasında uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te el çantasında uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı

6 saat önce

Bozüyük ilçesinde el çantasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Bilecik'te el çantasında uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı, System.String[]

Bozüyük ilçesinde el çantasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, el çantasında 29 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi.

Ekipler, I.K. ve H.N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N, "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

I.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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