Bilecik'te elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

19.04.2022 14:54
Bilecik'te elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde elektrik direklerinin demirlerini oksijen kaynağıyla keserek çaldıkları sırada suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde elektrik direklerinin demirlerini oksijen kaynağıyla keserek çaldıkları sırada suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Önleyici devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.S, B.K. ve N.K'nin oksijen kaynağı ile elektrik dağıtım firmasına ait elektrik direğinin demirlerini kestiklerini tespit etti.

Üç şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Jandarma, Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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