Bilecik'te Elinde Maytap Patlayan Kişi Yaralandı

Bilecik'teki 1. Amatör Küme maçında bir taraftar, elindeki maytabın patlaması sonucu yaralandı.

Bilecik'teki 1. Amatör Küme maçında bir taraftar, elindeki maytabın patlaması sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Edebali Stadyumu'nda 1. Amatör Küme ekiplerinden Bilecikspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor arasında oynanan maç sırasında tribünlerden patlama sesi geldi. Patlamaya taraftarlardan O.K'nin elindeki maytabın neden olduğu öğrenildi.



Patlamanın etkisiyle elinden ve yüzünden yaralanan O.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan O.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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