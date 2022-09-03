Bilecik'te park halindeki otomobile kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te park halindeki otomobile kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

03.09.2022 16:50
Bilecik'te park halindeki otomobile kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Bilecik'te emniyet şeridinde park halindeki otomobile arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te emniyet şeridinde park halindeki otomobile arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- Osmaneli karayolu Vezirhan Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Kubilay Ç. idaresindeki 34 DP 0427 plakalı kamyon, Osmangazi Tüneli'nden çıkınca emniyet şeridine park ederek bekleyen Alim Atakan C. sürücülüğüne yaptığı 07 YHL 82 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hala gelirken, ağır yaralanan sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ü.Ş., B.D., B.Ş. ve M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yolcuların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı Sezonun ilk günlerinde balığa ilgi fazla Sezonun ilk günlerinde balığa ilgi fazla
Kaynak: İHA

Vezirhan, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te park halindeki otomobile kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te park halindeki otomobile kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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