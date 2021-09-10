Bilecik'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi için farkındalık oluşturuldu - Son Dakika

Bilecik'te polis ve jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Vezirhan ve Dodurga beldeleri ile İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Bilecik Merkez ve Bozüyük ilçelerinde haziran ve eylül ayları arasında Narko Nokta standı kuruldu.

Proje kapsamında uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorunu ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Projenin amacına uygun broşür ve materyaller dağıtılarak 970 vatandaşa ulaşıldı.