Son Dakika Haberleri: Bilecik'te enerji verimliliği konuşuldu
Son Dakika Güncel Bilecik'te enerji verimliliği konuşuldu - Son Dakika

Bilecik'te enerji verimliliği konuşuldu

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Coğrafya Bölümü ile Enerji Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezince "Enerji Konuşalım" paneli düzenlendi.

Bilecik'te enerji verimliliği konuşuldu, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Coğrafya Bölümü ile Enerji Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezince "Enerji Konuşalım" paneli düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Taner Zafer Koyuncu Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Türkiye'de enerji alanında çalışmalar yapan bazı akademisyenler konuşmacı olarak katıldı.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziya Söğüt, "Ülkemizde elektrik taşıma hatlarındaki enerji kaybı 100 birimde yaklaşık yüzde 50-60 birim. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 74'ünü ithal ettiği düşünüldüğünde, bu kaybın büyüklüğü daha net anlaşılabiliyor. Dünyada sürdürülebilir enerji stratejileri geliştirildi. Ülkemizde de özellikle sanayi alanında enerji verimliliğini artıracak çalışmalar yapılması gerekir." dedi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Ekinci de verimliliğe dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Ekinci, şöyle konuştu:

"Günümüz dünyasında enerji son derece önemli ve stratejik bir alan. Ekonominin gelişmesi için üretimi artırmak gerekir. Üretimin en önemli girdilerinden biri ise enerji. Ekonomik büyümeyle enerji ihtiyacı doğru orantılı. Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltabilmek için öncelikle enerji verimliliğine dikkat etmemiz gerekir."

Diğer akademisyenler de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP'lilerin elini sıkmadı
Hollanda'dan sınır dışı edilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama: Türkiye'yi ikna edemedik ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 01:19:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te enerji verimliliği konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]