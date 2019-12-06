Bilecik'te, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" yapıldı.

Bozüyük Kent Konseyi önderliğinde gerçekleştirilen, Bozüyük Engelsiz Futbol Takımı ile Bilecikspor oyuncuları ve yöneticilerinden oluşan takım halı sahada futbol maçı yaptı.

Renkli görüntülerin yaşandığı futbol maçında, centilmenlik dikkati çekerken maç sonunda kazanan dostluk oldu.

Maçın ardından etkinliğe katılan sporculara madalya ve kupa verildi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Engelsiz futbol müsabakasında eğlenceli dakikalar yaşadıklarını ifade eden Şahinoğlu, "Bu gün sahada engel yoktu. Tek engel bazı şutların gol olmasını engelleyen direkler oldu. Ayrıca engelleri aşarak buraya gelen Bilecikspor'a, başkan ve yönetici dostlarımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik ile engelli bireylerin aileleri katıldı.