Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması' gerçekleştirildi - Son Dakika

Bilecik'te "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" gerçekleştirildi

6 saat önce

Bilecik'te, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" yapıldı.

Bilecik'te

Bilecik'te, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" yapıldı.

Bozüyük Kent Konseyi önderliğinde gerçekleştirilen, Bozüyük Engelsiz Futbol Takımı ile Bilecikspor oyuncuları ve yöneticilerinden oluşan takım halı sahada futbol maçı yaptı.

Renkli görüntülerin yaşandığı futbol maçında, centilmenlik dikkati çekerken maç sonunda kazanan dostluk oldu.

Maçın ardından etkinliğe katılan sporculara madalya ve kupa verildi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Engelsiz futbol müsabakasında eğlenceli dakikalar yaşadıklarını ifade eden Şahinoğlu, "Bu gün sahada engel yoktu. Tek engel bazı şutların gol olmasını engelleyen direkler oldu. Ayrıca engelleri aşarak buraya gelen Bilecikspor'a, başkan ve yönetici dostlarımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik ile engelli bireylerin aileleri katıldı.

Bozüyük, Bilecik, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcularını döven antrenörün cezası onandı
Bakanlıktan Real Madrid açıklaması Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 15:29:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Engelsiz Futbol Dostluk Karşılaşması" gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]