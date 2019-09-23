Son Dakika Haberleri: Bilecik'te engerek yılanı görüldü
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Bilecik'te engerek yılanı görüldü

9 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kobradan daha zehirli olduğu belirtilen bir engerek yılanı görüldü.

Bilecik'te engerek yılanı görüldü, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kobradan daha zehirli olduğu belirtilen bir engerek yılanı görüldü.


Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kırsal alanda doğa ve yaban hayatı grubu üyeleri tarafından bulunan ve il genelinde ilk kez görülen şeritli engerek yılanı büyük şaşkınlıkla karşılandı. Bu yılanın en tehlikeli 3 tür arasında yer aldığını ve yetişkin bir insanı öldürebilecek zehre sahip olduğunu anlatan Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu Üyesi Hakan Ertürk, "Osmanlı Engereği yılanı çok zehirli ve tehlikeli. Boyları genellikle 70-100 santimetre olan bu engerek türünün başı üçgen şekli oluşturacak biçimde uç kısmında ince ve arka kısmı da geniştir. Bu yılan türlerinin ana vatanı Güney Avrupa ve Orta doğu olmakla beraber, ülkemizde Trakya, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinde nadiren görülür. En tehlikeli yılanlardan biri olduğu bilinir. Bilecik'te nadir görünen bu tür yılanı ilk kez görüyorum" dedi.


Yakalanan yılan, doğaya geri salındı. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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