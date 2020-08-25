Bilecik'te "enkazda arama kurtarma tatbikatı" - Son Dakika

Bilecik'te, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "enkazda arama kurtarma tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği, Gölpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir kum ocağında enkaz meydana gelmesi sonucu çökme yaşandı.

Alınan ihbar üzerine AFAD, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekipler olay yerine geldi ve kriz masası oluşturuldu. Enkazda kalan işçinin yeri tespit edilerek, sıkıştığı yerden ip tekniğiyle çıkartıldı. Sedye ile tahliyesi gerçekleştirilen işçiye ilk müdahalesinin ardından ambulansa sevkiyle tatbikat sona erdi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, evde ve iş yerlerindeki eşyaların tehlike analizi yapılarak, yerlerinin değiştirilip sabitlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallenizdeki, sokağınızdaki toplanma alanlarını sorgulayın. Deprem çantası hazırlayın. Deprem anında, panik yapmayın ve sakin olun. Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara ve asansörlere koşmayın. Sarsıntının başladığını hissettiğinizde doğru davranış şekliniz sağlam nesnenin yanında, üzerinize düşebilecek olan nesnelerden uzak, çök kapan ve tutun hareketidir. Bir elinizle nesneden tutunarak, diğer elimizle boyun ve baş bölgenizi koruyun. Tahliye esnasında vanaları kapatmadan bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Açık alandaysanız enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, binalardan ve duvarlardan uzaklaşın."