Bilecik'te eriyen kar suları bir köyde su baskınına neden oldu - Son Dakika

Bilecik'te eriyen kar suları bir köyde su baskınına neden oldu
07.04.2021 14:37
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bir köyde su baskınları meydana geldi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bir köyde su baskınları meydana geldi.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Erikli köyünde etkili olan yağış ve eriyen kar suları nedeniyle bazı evleri ve bahçeleri su bastı. Köyün bir bölümünde yaşanan su baskını nedeniyle göletler oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Dodurga Belediyesi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman da köye gelerek incelemede bulundu.
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