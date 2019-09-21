Bilecik'te erkekler maça damsız alınmadı!

Bilecik'te oynanan bir futbol müsabakasına bekar erkekler alınmazken, maça gelen birçok kişi güvenlik noktasından geri gönderildi.



Bilecik'te oynanacak Bilecikspor-1299 Bilecik Kulübü maçını sadece evli erkekler eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocuklar seyredebildi. Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonunun açılış müsabakası olan Bilecikspor - 1299 Bilecik Kulübü maçı öncesi Bilecik'te stat skandalı yaşandı. Kentte mücadelenin oynanması için koşulları sağlayan bir stat bulunamadı. Bu yaşanan sıkıntıların ardından Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kulüp yöneticileri, Bilecik Şeyh Ebabali Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan sentetik sahada incelemelerde bulundu.



Engin Toku, buranın futbol oynamaya elverişli bir alan olduğunu vurgularken, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da stat çevresinin iyi olduğunu belirtti. Bunun üzerine müsabaka bu stada verilirken, maçı sadece kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların seyretmesine karar verildi.



Tepkiler sonrası karar değişti



Bu karar sonrası gelen tepkiler sonrası karar değişirken, Bilecikspor Kulübü, "Yönetim kurulumuz, yarın oynayacağımız müsabakada erkek seyircilerin tribüne alınması yönünde ilgili mercilerle görüşerek girişimlerde bulunmuştur. Bulunduğumuz girişimler neticesinde erkek seyircilerimiz tribünde eşleriyle birlikte yer alabilecektir" açıklaması yaptı.



Bekar erkekler stada alınmadı



Maçın oynanacağı stadın etrafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, maça yanında eşi olmayan erkekler giremedi. - BİLECİK