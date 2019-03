Bilecik'te Ertuğrul Gazi Camisi'nin Temeli Atıldı

Bilecik'te, 1971 yılında yapılan ve riskli olması nedeniyle yıkılan Ertuğrul Gazi Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki caminin temel atma törenine, Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İlyas Serenli, İl Müftüsü Necati Akkuş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Vali Şentürk, törendeki konuşmasında, Türk milletinin bütün mabetlerde olduğu gibi kamuya hizmet eden yapıları da gücü nispetinde her zaman sahiplendiğini söyledi.



Başlanan hiçbir işin yarım kalmadığını belirten Şentürk, "Hayrın yeri ve zamanı olmaz. Diyanet Vakfı, dünyanın her yerinde, Müslümanların olduğu her yerde katkısını koyuyor. Kendi imkanlarımızla yapamayacağımız hiçbir şey yok. Burası da bunun güzel bir göstergesi olacak." dedi.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı da "Ayeti kerimede de belirtildiği üzere, 'Kim bir caminin yapımına yardım eder katkıda bulunursa Allah da ona ebedi alemde, cennette bir köşk ihsan eder' buyuruyor. O nedenle yaptığımız hayırların Cenabı Hak katında karşılık bulması ve camide yapılacak ibadetlerin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.



Milletvekili Yağcı ve Belediye Başkanı Can ile İl Müftüsü Akkuş'un caminin hayırlara vesile olması temennisinde bulunmasının ardından dualarla caminin temeli atıldı.

