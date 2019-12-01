Son Dakika Haberleri: Bilecik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
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Bilecik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.

Bilecik'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi'nde G.Y. ile (27) evine gelen eski eşi M.Ö. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, bıçakla G.Y'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, G.Y'yi Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Emniyet ekiplerinin M.Ö'yü yakalama çalışması sürüyor.

Kasımpaşa, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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