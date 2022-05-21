Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika
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Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor

21.05.2022 10:29
Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesinde kaldırım yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesinde kaldırım yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kenttin dört bir köşesindeki çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede kaldırım ve yaya alanlarında kilit parke taşı çalışmalarını yerine getiriyor. Vatandaşlara daha rahat ulaşım hizmeti almaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yol ve kaldırımlardaki kötü görüntüye neden olan noktalarda da çalışmalar yapılıyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor
Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor
Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor
Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor
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Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te eski kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika


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