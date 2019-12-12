Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor - Son Dakika

Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, yeni yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle kullanım ömrünü tamamlayan üst geçidin kaldırılma işlemleri başladı.

Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, yeni yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle kullanım ömrünü tamamlayan üst geçidin kaldırılma işlemleri başladı.


İlgili birimlerin teknik analizinden sonra Bilecik Belediyesi Encümen kararı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma ile kullanım ömrünü tamamlayan ayrıca yeni yönetmeliklere de uygun olmadığı anlaşılan üst geçidin, ilerleyen dönemde tehlike oluşturmasını önlemek amacıyla kaldırılması yönünde karar alındı.


Yaklaşık 23 yıl önce kentte yapılan aradan geçen yıllarda kullanım ömrünü tamamlayan ve yeni yönetmeliğe göre kullanılmasının uygun olmadığı ön görülen üst geçidin kaldırılarak, eskiyen görüntüsü ile neden olduğu görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti
Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu Komünist Başkan'dan minibüsçülere rest! Zam konusunda geri adım atmadı Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti

Son Dakika Haberleri
23:54 Çavuşoğlu: Senatonun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir - Son Dakika Haber
23:49 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı - Son Dakika Haber
23:47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. - Son Dakika Haber
23:41 Kargo aracında kaçak üretim 173 tüfek bulundu - Son Dakika Haber
23:39 Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
22:45 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçında ikinci gol geldi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:00:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]