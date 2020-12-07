Bilecik'te esnafa su yüzde 50 indirim - Son Dakika

Bilecik'te esnafa su yüzde 50 indirim

07.12.2020 13:32
Bilecik'te esnafa su yüzde 50 indirim, System.String[]

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, kent merkezindeki esnafın su faturalarına yüzde 50'lik bir indirim sağlanacağını söyleyerek, "Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'e esnafımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Desteklerinizin devamını dileriz" dedi.

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, kent merkezindeki esnafın su faturalarına yüzde 50'lik bir indirim sağlanacağını söyleyerek, "Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'e esnafımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Desteklerinizin devamını dileriz" dedi.

Subaşı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile yaptıkları istişareler sonrasında kent genelindeki esnafların su faturalarında yüzde 50'lik bir indirim sağlanacağını belirtti. Bunun sadece kendi odasına tüm odalarına kayıtlı esnafların yararlandığı anlatan Şubaşı, "Tüm esnaflarımızın su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacaktır. Faturalarınızı ödemeden önce belediyeden alacağınız beyan formunu doldurmanız yeterlidir. Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'e esnafımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Desteklerinizin devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te esnafa su yüzde 50 indirim

Ahmet Subaşı, Semih Şahin, Bilecik, Subaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te esnafa su yüzde 50 indirim - Son Dakika


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