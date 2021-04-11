Etkili olan kar yağışıyla Metristepe beyaza büründü - Son Dakika

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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Metristepe, 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İnönü Savaşları'nın yaşandığı 1131 rakımlı alanda betonarme olarak 24 metre yüksekliğinde yapılan ve üzerinde rölyefler, savaşa katılan birlikler ve komutanlarıyla ilgili bilgiler bulunan Metristepe Anıtı ve çevresi, beyaz örtüyle adeta seyrine doyumsuz bir görünüme kavuştu.

Beyaza bürünen bölge, drone ile görüntülendi.

Metristepe'ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Hayriye Köyü Muhtarı Reşit Altaş, AA muhabirine, bölgeyi her yıl 10 ila 15 bin yerli turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Metristepe'ye yabancı turistlerin de ziyarette bulunduğunu aktaran Altaş, "Buranın kışı çok çetin geçmektedir. Kar yağışıyla ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bekliyoruz, şehitlikleri ziyaret etsinler. Metristepe'yi mutlaka görsünler." diye konuştu.