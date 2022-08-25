Bilecik'te sağanağın neden olduğu olumsuzluklar gideriliyor - Son Dakika
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Bilecik'te sağanağın neden olduğu olumsuzluklar gideriliyor

25.08.2022 10:38

Bilecik'te etkili olan sağanağın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerce çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bilecik'te etkili olan sağanağın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerce çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ile toplantı yaptığı belirtildi.

Kızılkaya'nın ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşları ziyaret ettiği ve sahada destek personelinin iş makinalarıyla yürüttüğü çalışmaları takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, kentte metrekareye 42,2 kilogram yağış düştüğünü vurguladı.

Bilecik'te yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilk belirlemelere göre 588 çağrı geldiğini kaydeden Kızılkaya, "Su baskınları, çatı uçması, ağaç devrilmesi, mahsur kalma, kara yollarında su ve malzeme birikintisi ve elektrik kesintisi gibi ihbarların geldiği 112 Acil Çağrı Merkezi'mizde ilgili kurumlar anında teyakkuz haline geçerek öncelik sırasına göre taleplere karşılık vermiştir. 487 kişiden oluşan 129 ekibimiz 125 iş makinasıyla gelen ihbarlara anında karşılık vererek sahaya inmiştir. İl AFAD Merkezi'miz 7/24 çalışma esasına geçerek hemşehrilerimizin ihtiyacı halinde her an hizmetlerine hazır olarak beklemektedir. Yaşanan olaylar bizleri her ne kadar üzse de can kaybının olmaması tek tesellimiz olmuştur. Bir kez daha tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi'nin 200 personeli görev yaptı

Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan yağış sonrasında belediyeye bağlı birçok birim çalışanının sahada faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcıları Vedat Kazıcı, Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürses ve ilgili birim müdürlerinin sahada incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yaklaşık 200 personelle sahada çalıştıklarını belirterek, "Bugün maalesef yine afet boyutunda bir yağış ile karşılaştık. Son zamanlarda karşılaştığımız en büyük yağışlardan biri oldu. Bizler ilgili başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin koordinasyonunda her yere müdahale etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, komşularına ve yardıma muhtaç insanlara el uzatması, bu konuda bizlerle iletişime geçmeleridir. Bu tür yardıma ihtiyaç vatandaşlarımız varsa onlara kalacak yer temin etmek istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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