Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları kayıtlarıyla şüphelileri tespit eden ekipler, iki şüpheliyi yakaladı.

Bilecik 'te ev ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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