Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

03.10.2022 16:06
Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

Bilecik'te ev ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Bilecik'te ev ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Merkeze bağlı köy ve bağ evlerinden hırsızlık ihbarlarını değerlendiren jandarma asayiş ekipleri, köy girişlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları kayıtlarıyla şüphelileri tespit eden ekipler, iki şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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