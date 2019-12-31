Bilecik'te ev yangını, 1'i çocuk 3 kişi dumandan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te ev yangını, 1'i çocuk 3 kişi dumandan zehirlendi - Son Dakika

Bilecik'te ev yangını, 1'i çocuk 3 kişi dumandan zehirlendi

6 saat önce

Bilecik'te bir evde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te ev yangını, 1'i çocuk 3 kişi dumandan zehirlendi, System.String[]

Bilecik'te bir evde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Mehmet Bendigal Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında Hayati Bulut'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumun hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.


Evde misafir olarak bulunan Minnaz S. (34) ve Mevlüde B. (26) ile çocuğu Savaş B. (3) dumandan etkilendiler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dumandan etkilenenler ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, yangın mahallinden yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastaneye geçerek dumandan zehirlenen aileye geçmiş olsun dediler.


Yangın bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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