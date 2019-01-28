Bilecik'te Ev Yangını
45 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Camicedit Mahallesi'nde Süleyman Kılıç'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Evin bir odasında bulunan eşyaların kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:55 Kaynak: AA
18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu
Oyuncu Şebnem Sönmez, Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Fotoğraf Çektirmek İsteyenlere Sitem Etti
Taksim'de, Müşteri Kapmak İsteyen Hanutçular Tekme Tokat Kavga Etti! Kamera Kayıttaydı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara İçmek Haram, İçenler İmam Olamayacak