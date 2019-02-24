Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Ev Yangını

Bilecik'te Ev Yangını

19 dakika önce

Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

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Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Temenna Sokak'ta, Sami Erçin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması personelleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Sami Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde yabancı uyrukluların kaldığını belirterek, bugün evden taşındıklarını kendisinin de yeni öğrendiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:27 Kaynak: AA

İtfaiye, Bilecik, Güncel
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