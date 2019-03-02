Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Ev Yangını

Bilecik'te Ev Yangını

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen yangında alevler arasında kalan ev kullanılmaz hale geldi.

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Bilecik'te meydana gelen yangında alevler arasında kalan ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gözaçanlar Köyü'nde İsmail Ünal ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre evde oturanlar durumu itfaiyeye haber verdi. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangına Gölpazarı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken evde kimsenin olmaması olası bir faciadan dönüldü.

Öte yandan yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken ev kullanılamaz hala geldi - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa
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