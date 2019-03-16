Bilecik'te Ev Yangını
56 dakika önce
Bilecik'te meydana gelene yangında yan yana bulunan iki evde kullanılmaz hala geldi.
Bilecik
'te meydana gelene yangında yan yana bulunan iki evde kullanılmaz hala geldi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar
ilçesine bağlı Güner Orbay mahallesi Uygun sokak üzerinde bir evde nedeni bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın büyüyerek yan eve sıçrarken, alevlerin boyu yer yer 5 metreye buldu. Yangına İnhisar, Yenipazar
, Söğüt
ilçelerinin yanı sıra Eskişehir
ve Sarıcakaya
itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, Bekir Aşcı ve Kamile Karakaş ait evler kullanılmaz hala geldi. İtfaiye
ekipleri yangını çıkış sebebi araştırırken, yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:12 Kaynak: İHA
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