Bilecik'te ev yangını - Son Dakika

Bilecik'te ev yangını
6 saat önce
Bilecik'te 6 atlı binanın zemin katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:44 Kaynak: AA
Bilecik'te 6 atlı binanın zemin katında çıkan yangın hasara yol açtı.
İsmetpaşa Mahallesi Deve Dağı Sokak'ta, Ramazan A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü alevler nedeniyle evde hasar oluştu.
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