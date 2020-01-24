Bilecik'te ev yangını - Son Dakika
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Bilecik'te ev yangını

6 saat önce

Bilecik'te 6 atlı binanın zemin katında çıkan yangın hasara yol açtı.

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Bilecik'te 6 atlı binanın zemin katında çıkan yangın hasara yol açtı.

İsmetpaşa Mahallesi Deve Dağı Sokak'ta, Ramazan A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü alevler nedeniyle evde hasar oluştu.

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:44 Kaynak: AA
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