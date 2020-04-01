Bilecik'te ev yangını - Son Dakika

Bilecik'te ev yangını
6 saat önce
Bilecik'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Meram Kent sitesinin 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında mahallenin elektrik akımı kesilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:42 Kaynak: AA
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