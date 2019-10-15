Bilecik'te Evimin Sultanları etkinliği gerçekleştirildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 İlde yapılması planlanan "Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası" yapılan başarılı organizasyon ile Bilecik'te gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından 81 İlde yapılması planlanan "Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası" yapılan başarılı organizasyon ile Bilecik'te gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kültürü oluşturmak, düzenli fiziksel aktiviteye özendirme amacıyla yetişkin kadınlara yönelik olan etkinlikte, katılımcılar başarılı bir şekilde bir birleriyle mücadele ettiler. Müsabakanın sonunda katılımcılara ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekinildi. - BİLECİK
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