Bilecik'te evlenen "çiftçi başkan", traktörü gelin arabası yaptı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş yeni aldığı traktörü, öğretmen Hülya Eğri ile evlendiği mutlu gününde gelin arabasına dönüştürdü.

İlçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Karakaş, ilginç bir "gelin alıcı" yapmak için kolları sıvadı. Tarım ve hayvancılıkta kullanmak için aldığı yeni traktörü süsleyip gelin arabası yapan Karakaş, eşi Hülya Eğri'nin baba evine gitti.

Baba evinden çıkıp dualarla traktöre binen gelin Hülya Eğri ile damat Erkan Karakaş'a ilçe merkezinde tur atarken mehter takımı da eşlik etti. Önde mehter takımı, arkada gelin arabasına dönüştürülmüş traktörü görenlerde o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

"Mesleğimize uygun bir 'gelin alıcı' yapmak istedim"

Dualar eşliğinde gelini traktörden indiren Karakaş, AA muhabirine, tarımla uğraştığı için aklına böyle ilginç bir fikir geldiğini söyledi.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığını yürüttüğünü anlatan Karakaş, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Mesleğimize uygun bir 'gelin alıcı' yapmak istedim. Bu teklifimi eşim de kabul etti. Çok güzel, değişik, ilgi çekici bir şey gerçekleştirdik. Çok güzel oldu. Herkes memnun kaldı. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçedeki Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğretmenlik yapan gelin Hülya Eğri (Karakaş) ise eşinin traktör gelin arabasıyla kendisine sürpriz yaptığını belirterek, "Kendisi çiftçi, ben de çok mutluyum. Değişik bir düğün oldu. Anılarımıza değişik bir tat kattı. Eşime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.