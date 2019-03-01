Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Evlenen ve Boşanan Çiftlerin Sayısı Açıklandı

Bilecik'te Evlenen ve Boşanan Çiftlerin Sayısı Açıklandı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bilecik'te evlenmeler yüzde 2,7 azaldı, boşanmalar ise yüzde 21,9 arttı.

Bilecik'te Evlenen ve Boşanan Çiftlerin Sayısı Açıklandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bilecik'te evlenmeler yüzde 2,7 azaldı, boşanmalar ise yüzde 21,9 arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te 2018 yılında bin 271 evlenme, 378 boşanma gerçekleşti. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,7 azalarak 2018 yılında bin 271 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,71 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 310 iken 2018 yılında yüzde 21,9 artarak 378 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,7 olarak gerçekleşti. Bilecik'te ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8 kadınlar için 24,6 oldu.

Öte yandan, Bilecik'te boşanmaların yüzde 40,7'si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:34 Kaynak: İHA

Bursa, Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı Oyuncu Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses ile Yıllar Önce Otel Odasında Geçen Anısını Anlattı

Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı 95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:03:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Evlenen ve Boşanan Çiftlerin Sayısı Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]