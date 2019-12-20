Bilecik'te ezan okuma yarışması - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 'Genç Bilaller Ezan Okuma' ve 'Genç Hatipler Hutbe Okuma' il finalleri yarışması düzenlendi.



Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmasında Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Doğan birinci, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinden İsmail Akbulut ikinci ve Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ulaş Acar üçüncü oldu. Genç Hatipler Hutbe Okuma yarışmasında da Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yaşar Buğra Karabıyık birinci, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinden Halil Burak Tokul ve Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Demir üçüncülüğü elde etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, öğrencilerden her alanda kendilerini yetiştirmelerini isteyerek başarılarının devamını diledi.



Diğer yandan Çelebi Sultan Mehmet Camisindeki yarışmayı; Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Murat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Demir, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar takip etti. - BİLECİK