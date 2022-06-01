Bilecik'te fabrika servisiyle tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te fabrika servisiyle tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı

01.06.2022 18:26
Bilecik'te fabrika servisiyle tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te bir seramik fabrikasının işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te bir seramik fabrikasının işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez 1. OSB mevkii Bursa-Yenişehir Kavşağı'ndan meydana geldi. Alınan bilgilere göre Pelitözü Mahallesinden gelerek kavşaktan Osmaneli istikametine dönüş yapmak isteyen Ercan Ergün idaresindeki 54 BB 395 plakalı tır ile üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Ahmet Hekim (50) yönetimindeki 11 AG 680 plakalı fabrika işçisi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Hekim ile araç içinde yolcu olarak bulunan İsmail Kiraz (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te fabrika servisiyle tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Bilecik'te fabrika servisiyle tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te fabrika servisiyle tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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