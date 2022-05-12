Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti

12.05.2022 19:26

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu yaralanan 3 işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu yaralanan 3 işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İşçilerden 3'ünün yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda yanık oluşan ve Eskişehir'de tedavisi süren G.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti
Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti
Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti
Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti

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Organize Sanayi Bölgesi, Şehir Hastanesi, Patlama, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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