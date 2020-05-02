Bilecik'te

Ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda ve diğer ürün fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zabıta ve emniyet ekiplerinin, Ramazan ayı ve koronavirüs nedeniyle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Fiyat etiketlerini inceleyen ekiplerin, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların mağduriyet yaşamaları engellemek amacıyla aralıksız sürdürülen denetimlerde, süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği, kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, sosyal mesafeyi temin amacıyla semt pazarları, marketler ve vatandaşların toplu bulunabildiği alanlarda alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Vatandaşlar, haksız fiyat artışı ile ilgili şikayet ve taleplerini Ticaret Bakanlığının Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemine yapabilirler."