Bilecik'te fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü personelleri tarafından, il genelinde fahiş fiyat denetimleri yapıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetimler yapıldığı aktarıldı.

Yerel ve genel zincir marketlerde ve pazarlarda temel gıda maddelerinde denetimler yapılarak alış ve satış faturalarının incelendiği ifade edilen açıklamada, "Denetimlerde haksız fiyat artışı olduğu değerlendirilen tutanaklar ve ilgili belgeler Bakanlığımız 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna' incelenmek üzere gönderilmekte ve ilgili kurul tarafından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin lira ile 104 bin lira arasında idari para cezası uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız Haksız Fiyat Artışlarına yönelik şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğümüze, ALO 175 hattına ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi mobil uygulaması üzerinden iletebilirler." bilgisi aktarıldı.