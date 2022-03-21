Bilecik'te 'Farkındalık Feneri Uçurtma Şenliği'nde dilek fenerleri ve balonlar gökyüzüyle buluştu - Son Dakika
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Bilecik'te 'Farkındalık Feneri Uçurtma Şenliği'nde dilek fenerleri ve balonlar gökyüzüyle buluştu

21.03.2022 21:06
Bilecik'te 'Farkındalık Feneri Uçurtma Şenliği'nde dilek fenerleri ve balonlar gökyüzüyle buluştu

Bilecik'te 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Farkındalık Feneri Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Bilecik'te 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Farkındalık Feneri Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, down sendromunun genetik bir farklılık olduğunu söyledi.

Down sendromlu bireylerin enerjileri, yaşam sevgileri ve eğlenceli taraflarıyla çevresindeki insanlara güzellik ve mutluluk katan kişiler olduğunu kaydeden Tüfekçioğlu, şöyle konuştu:

"Down sendromlu bireyler karşılıksız sever ve sevilmeyi de hak eden bireylerdir. Onların kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerinin bulunduğu ve istenildiğinde bu yeteneklerini geliştirebilecekleri herkes tarafından bilinmelidir."

Bilecik Özel Bireyler Gençlik Spor ve Kültür Kulübü Derneği Başkanı Sibel Güneş ise Birleşmiş Milletler'in 2011 yılındaki kararıyla 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak tanınmasının ardından bu günde dünya genelinde çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratıldığını ifade etti.

Güneş, down sendromunun bir eksiklik değil artı bir fazlalık olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi tarafından müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Down sendromlu çocukların zeybek oynamasının ardından balonlar ve dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Etkinliğe Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, daire müdürleri, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile davetliler katıldı.

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Uçurtma Şenliği, Down Sendromu, 21 Mart, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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